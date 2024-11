Milan News – Poco fa il grande annuncio di mercato: “A breve si chiude!”

Il Milan si prepara alla trasferta di Cagliari con un Morata in meno, poi ci sarà un'altra sosta per le nazionali durante la quale si parlerà molto di mercato. Già perché c'è già molto che sta bollendo in pentola in casa rossonera e il calciomercato di gennaio si avvicina. I vertici del club stanno valutando il da farsi: con ogni probabilità il Milan cercherà di completare almeno un paio di operazioni sia in uscita che in entrata. Ma i temi sul tavolo sono diversi e già in queste ore stanno arrivando news importantissime in merito. In particolare, occhio all'annuncio del noto esperto di calciomercato di Sportitalia Gianluigi Longari arrivato proprio in queste ore <<<