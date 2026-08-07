Alla vigilia della seconda gara di questo tour tra Asia e Oceania, Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa per illustrare la sfida contro il nuovo Chelsea guidato da Xabi Alonso. Ecco le sue parole riportate dai colleghi de La Gazzetta dello Sport.

"La cosa fondamentale è che dobbiamo concentrarci su ogni singola partita. Abbiamo una squadra capace di vincere in qualsiasi incontro e in ogni competizione. Quindi, procedendo un passo alla volta, possiamo raggiungere risultati significativi. In Europa League dobbiamo avere fiducia e aspirare a vincere il trofeo. Per quanto riguarda la Serie A, siamo consapevoli di dover affrontare molte squadre consolidate con i loro allenatori, il che renderà le cose complicate, però non posso venire qui a dire che non possiamo o non vogliamo conquistare il campionato. C'è tantissimo lavoro da fare considerando l'arrivo di un nuovo allenatore e le modifiche nella rosa, ma quando si è parte di un club come il Milan, è obbligatorio mirare al titolo. Quindi ci impegneremo in questa direzione, sapendo che qualificarsi per la Champions League è cruciale per il nostro club (sia dal punto di vista finanziario che per il prestigio del torneo, ndr). Ma fino alla conclusione della stagione, il nostro scopo rimarrà vincere ogni partita a cui partecipiamo, in ogni contesto".