Milan, amarcord Weah: di padre in figlio. La storia continua (?)

Chissà che anche lui nel suo destino non abbia proprio quello di indossare la maglia del Milan come papà George. Forse dal prossimo anno?

Redazione Il Milanista

Nato a New York il 22 febbraio 2000, Weah Junior ha ben quattro passaporti (americano, francese, giamaicano e liberiano), ma milita nella nazionale statunitense, Paese dove è nato e cresciuto. Papà George non se ne perde una ed è il suo fan numero uno. Sugli spalti in Qatar a seguire il figlio c'è proprio lui: George Weah, ex attaccante del Milan e attuale presidente della Liberia.

Dopo il fischio finale della partita contro gli iraniani (esclusi dal mondiale) l'ex calciatore è sceso ad abbracciare il figlio Timothy. Diverso dal padre, il classe 2000 ha un fisico meno imponente e più slanciato. Versatile a livello tattico e attaccante rapido. Lo stesso Timothy aveva dichiarato prima dei Mondiali: "Se giocherò sarà una grande cosa anche per lui". E invece non solo è stato chiamato in causa in più ha fatto gol all'esordio. Dove non era riuscito George, il sogno è stato realizzato dall'erede.

Quello di Timothy Weah è diventata una suggestione di mercato interessante per il Milan. La dirigenza sta osservando diversi profili per dare a Stefano Pioli tutte le migliori armi in campo. Per il prossimo mercato estivo, si sa, se partirà Rafael Leao il reparto offensivo sarà un bel grattacapo per il club rossonero.