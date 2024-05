News Milan | Fonseca? Di Marzio dà l’annuncio in diretta: “Io so che…”

Con il 3-3 contro la Salernitana e il commovente addio a Pioli, Giroud e Kjaer non si chiude soltanto questa travagliata stagione, ma anche un ciclo importante per la storia recente del Milan. Applausi, lacrime e brividi per i tanti tifosi che hanno affollato San Siro per l'ultima gara stagionale, ma adesso c'è da guardare immediatamente avanti. Anche perché il silenzio assordante del primo tempo di quegli stessi tifosi dice tanto e manda un messaggio forte alla dirigenza e alla società: chiuso il capitolo Pioli, ora bisogna dare risposte concrete e importanti. A partire, chiaramente, dalla scelta del nuovo allenatore del Milan.