L'attuale obiettivo è qualificarsi per la Champions League, ma al termine della stagione, Cardinale prenderà le necessarie decisioni per il futuro. Non verificarsi la qualificazione alla Champions League è una possibilità che a Milanello non hanno nemmeno considerato, specialmente se si valutano i fantastici dieci mesi di campionato del Milan che hanno perfino fatto sognare i tifosi riguardo lo scudetto per alcune settimane. Se le cose continuano così, c'è il concreto rischio di passare da un momento di gloria a una situazione difficile, ma tutto dipende da come si comporterà la squadra di Allegri nelle ultime due partite.

Prima il campo

Leao squalificato

L'attacco secondo il Corriere dello Sport

Il destino è nelle mani del, così come di Cardinale, che è pronto a prendere decisioni per colmare le mancanze che hanno impedito alla sua squadra di avere successo quest'anno. Inoltre, l'incontro di Londra rappresenta un primo indizio su quello che accadrà in estate, con La Gazzetta dello Sport che oggi ha titolato: "Prima il campo, poi si penserà al futuro". A causa della squalifica di Leao e del rientro di, che non è al massimo, Allegri potrà contare sua Genova.La squalifica die il ritorno di unnon ancora al top costringonoa trovare un nuovo tandem offensivo da schierare per la difficile trasferta contro il. Per ora, soloè sicuro di essere titolare, grazie anche alla buonissima performance di domenica scorsa contro l'Atalanta. Chi lo supporterà contro il Grifone? Questo è il dubbio principale, con Tuttosport che oggi ha rivelato la probabile coppia d'attacco che scenderà in campo domani dall'inizio titolando: "Allegri schiera Gimenez insieme a Nkunku". Nelle prossime ore, Massimiliano Allegri chiarirà le ultime incertezze riguardo il duo d'attacco per la partita contro il Genoa. L'unico confermato per partire titolare è, che ha mostrato una prestazione tutto sommato positiva contro l'Atalanta, anche se il risultato non ha soddisfatto nessuno.Il Corriere dello Sport che stamattina ha riportato: "Nkunku promosso, poi Pulisic o Fullkrug? ", escludendo da questa discussioneormai considerato fuori dai piani di Allegri.