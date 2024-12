Allegri al Milan: poco fa l’annuncio improvviso | News calciomercato

C'è aria di gran fermento in casa Milan, tra grosse notizie di calciomercato, le pesanti voci sul futuro di Fonseca e della panchina rossonera e le indiscrezioni sui possibili nuovi allenatori del futuro. E se per quanto riguarda il mercato i dirigenti del Diavolo stanno lavorando con calma e a fari spenti tra rinnovi (Maignan, Theo Hernandez e Reijnders in testa), possibili cessioni e soprattutto nuovi colpi in entrata già in vista di gennaio, per quanto riguarda la guida tecnica arrivano news e nuove indiscrezioni a ripetizione.