Senti Albertini: “Il momento buio di gennaio ha messo il Milan…”

NAPOLI – "è straordinario; Milan, Inter, Juve e la stessa Atalanta non sono all’altezza . Il Milan di Pioli ha vinto senza avere esperienza di vittoria e in questa stagione lo ha pagato . La luce si è spenta: questo momento, però, tornerà utile per la prossima stagione"

MILAN– "Il momento buio di gennaio ha messo il Milan di fronte ai propri limiti. Questa consapevolezza può portarli verso certi ostacoli oggettivamente difficili da superare, come la Champions. Dall’eventuale passaggio ai quarti passerà la valutazione della stazione. Ci arriva però con la testa giusta: è coeso, organizzato. Per questo fiducia. Preferisco non fare un confronto analizzando i moduli. Quando ho parlato di emozioni intendevo l’interpretazione sul campo, io ho assistito a tre partite dal vivo, contro la Roma e i due derby, e ho visto un Milan davvero spento. Invece in Champions ho visto un Milan che ha ritrovato il sentimento giusto che ci ha fatto gioire tanto nell’ultimo periodo.