Albertini: “Hernandez si è italianizzato. Tonali? Decollerà se si scrolla la timidezza”

MILANO – Dopo aver parlato di Romagnoli, Ibrahimovic e Donnarumma, l’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini ha parlato di altri rossoneri a La Gazzetta dello Sport: “Tonali è arrivato in un centrocampo con grande equilibrio, per togliere il posto a Bennacer o Kessie ora devi fare delle cose eccezionali. Sandro deve scrollarsi di dosso un po’ di timidezza, poi decollerà. Hernandez? Leggo di presunti cali, io lo vedo più diligente, si è un po’ italianizzato. Leao ha grandi qualità che possono solo esplodere, Calabria è un altro giocatore, sono felice che sia andato in Nazionale”.