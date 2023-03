Milan, aggancio sfumato: al 2° posto solo le milanesi. La Roma si ferma

Giocatori in lacrime al triplice fischio: la Cremonese non vinceva in Serie A da 27 anni. E i grigiorossi arrivano al primo successo in campionato. Stesso punteggio messo a segno anche all'Olimpico in Coppa Italia dagli uomini di Ballardini circa un mese fa. Ora la Cremonese supera la Samp e si attesta penultima a 12 punti.

Una maledizione ormai per la squadra di José Mourinho che cade a Cremona per 2-1. A un minuto dalla ripresa del secondo tempo (con la Roma in svantaggio per 1-0 (gol di Tsadjout su assist di Valeri al 17') il tecnico portoghese viene espulso (per l'ennesima volta) per un diverbio con il IV uomo. Dopo l'1-1 di Spinazzola al 71', la decide il rigore di Ciofani all'82' (per un fallo su Okereke in area). Nonostante il dominio degli ospiti nella prima frazione di gara, la Roma ne esce sconfitta e resta a 44 punti (5° in classifica) sotto la Lazio di Maurizio Sarri. Sfuma quindi la possibilità di raggiungere Milan e Inter, soli al 2° posto con 47 punti. E la prossima i giallorossi ospiteranno la Juventus di Massimiliano Allegri (ora a 35 punti) che si è aggiudicato il derby della Mole ieri sera per 4-2 contro il Toro di Ivan Juric. Si chiude così la 24a giornata di Serie A.