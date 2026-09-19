Il Milan entra in una giornata importante per preparare il prossimo appuntamento della stagione. Dopo la sconfitta europea contro il Benfica, Ruben Amorim è chiamato a lavorare sulle risposte della squadra e sulle soluzioni da adottare. L’attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni dei giocatori e alle indicazioni che arriveranno dal campo.

Amorim parla a Milanello

Il tecnico portoghese è atteso oggi, sabato 19 settembre, in conferenza stampa a Milanello alle ore 14:00. Un’occasione per fare il punto sul momento rossonero e rispondere alle domande dopo il passo falso in Europa League.

Tra i temi attesi ci sono le valutazioni sulla squadra, la gestione delle rotazioni e le possibili scelte per il prossimo impegno.

Pulisic cerca spazio

Christian Pulisic potrebbe avere un ruolo importante nelle prossime scelte dell’allenatore. Dopo aver festeggiato il 28° compleanno, l’attaccante statunitense punta a ritrovare continuità e a tornare protagonista.

Dopo alcuni spezzoni contro Lazio e Benfica, il suo possibile impiego dal primo minuto resta uno degli aspetti da seguire. Le decisioni definitive spetteranno ad Amorim.

Serve una risposta dopo il Benfica

Il 2-0 subito contro la formazione portoghese ha lasciato interrogativi sulla fase offensiva e sulla capacità di reagire durante la partita. In campionato, invece, il Milan ha raccolto otto punti nelle prime quattro giornate, senza ancora conoscere la sconfitta.

La priorità per Amorim sarà trovare maggiore continuità e trasformare il lavoro settimanale in una prestazione più solida. Le parole in conferenza e le scelte di formazione offriranno nuovi spunti sul momento rossonero.