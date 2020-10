Polonia, Brzeczek: “Italia fortissima, ma sono ottimista”

MILANO – In vista della sfida di Nations League fra Polonia e Italia, in programma questa sera a Danzica, il CT polacco Jerzy Brzeczek ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’ANSA: “L’Italia è sicuramente una squadra che merita considerazione e rispetto. Ha vinto 14 delle sue ultime 16 partite, questo dice molto sulla sua forza. Io però sono ottimista sull’approccio a questa partita, perché ho visto come si sono preparati i miei giocatori. Mi incoraggia l’attitudine che vedo nella mia squadra. La forza di questo gruppo risiede nel suo spirito e nella stima che c’è tra di noi”.