Italia-Moldova: le probabili formazioni

MILANO – Questa sera la Nazionale guidata da Roberto Mancini scenderà in campo all’Artemio Franchi di Firenze, sfidando la Moldova in una partita amichevole visibile in diretta su Rai Uno. Di seguito le probabili formazioni.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. A disposizione: Cragno, Silvestri, D’Ambrosio, Emerson Palmieri, Ogbonna, Sensi, Barella, Verratti, Grifo, Lasagna, Orsolini, Kean. CT: Mancini.

MOLDOVA (5-4-1): Koselev; Platica, Mudrac, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Ginsari, Ionita; Damascan. A disposizione: Namasco, Cebotari, Caimacov, Nicolaescu, Epureanu, Suvorov, Racu, Milinceanu, Cranciun, Cociuc, Marandici, Graur. CT: Firat.