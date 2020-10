Italia, Mancini: “Dobbiamo essere più cinici, ma non esiste alcun problema del gol”

MILANO – Questa sera l’Italia sfida l’Olanda a Bergamo per l’atto finale della Nations League, con l’obiettivo di consolidare il primo posto nel girone. Roberto Mancini, Commissario Tecnico azzurro, ne ha parlato in conferenza stampa: “Cambierò quattro o cinque giocatori rispetto alla partita con la Polonia, perché non posso caricare con troppe gare i ragazzi, pensando alla lunga stagione che li aspetta. Problema gol? Non credo esista, però dobbiamo essere più cinici sotto porta. Tuttavia quando una squadra gioca bene e crea occasioni, i gol prima o poi li fa. Per le scelte in attacco, se ho tre partite e tre centravanti, ne giocano una ciascuno. Stavolta tocca a Immobile”.