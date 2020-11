Italia-Estonia, Tonali verso una maglia da titolare: le probabili formazioni

MILANO – Questa sera, alle 20.45, la Nazionale Italiana scenderà in campo all’Artemio Franchi di Firenze per sfidare in amichevole l’Estonia. Salvo colpi di scena, tra gli azzurri giocherà dal primo minuto il centrocampista del Milan Sandro Tonali. Ecco le probabili formazioni.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson Palmieri; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Grifo, Lasagna. CT: Mancini (in panchina Evani).

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev; Lepik. CT: Voolaid.