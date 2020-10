Italia, domani si torna in campo contro la Polonia: le probabili formazioni

MILANO – Messa in archivio la vittoria per 6-0 in amichevole ai danni della Moldova, l’Italia si prepara per tornare in campo in un impegno ufficiale. Domani sera, infatti, la Nazionale azzurra sfiderà la Polonia a Danzica in Nations League. Rispetto alla gara di tre giorni fa, la formazione verrà praticamente rivoluzionata da Roberto Mancini. Vediamo allora le probabili scelte dei due Commissari Tecnici.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Szymanski, Klich, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski. All. Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. All. Mancini.