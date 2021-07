UFFICIALE – Giorgia Miotto è nuova giocatrice del Milan Femminile

Giorgia Miotto, attaccante classe 2002, arriva al Milan dall'Empoli Ladies e vestirà la maglia numero 44.

Il Milan Femminil e continua la propria campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. Una stagione che vedrà le ragazze di Ganz competere per il titolo, la Coppa Italia e soprattutto per la Champions League.

Per questo la dirigenza di via Aldo Rossi ha ingaggiato Giorgia Miotto dall'Empoli Ladies, tra le più promettenti giocatrici del panorama calcistico femminile italiano. Ecco il comunicato ufficiale:

Nata a in Friuli Venezia Giulia, l'attaccante classe 2002 cresce nel Pordenone, per poi passare, nel 2017, tra le fila dell'UPC Tavagnacco calcio femminile, dove si inizierà a mettersi in mostra tra l'Under 15 e l'Under 19, segnando 39 gol in 50 presenze, numeri che le permettono di essere convocata anche in prima squadra. La stagione successiva, 2019/20 la Miotto gioca nel campionato Primavera segnando 14 gol in 16 presenze.