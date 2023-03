Milan femminile, con la Fiorentina finisce 3-3: riviviamo il match

Ieri la squadra allenata da Maurizio Ganz è stata raggiunta nei minuti finali dalle avversarie, nella seconda giornata della Poule Scudetto

Redazione Il Milanista

Beffa per la squadra femminile ieri contro la Fiorentina. I dettagli dal sito ufficiale del Milan: "Finisce in parità, per 3-3, la seconda giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile: il Milan di Maurizio Ganz viene raggiunto in extremis dalla Fiorentina e aggancia, con una partita in più, l'Inter terza in classifica a quota 35 punti. Sotto la pioggia battente del pomeriggio del PUMA House of Football, le rossonere vanno due volte in vantaggio di due gol - 2-0 nel primo tempo, 3-1 a metà ripresa - ma questo non basta per ritrovare il successo in campionato, con il pari ospite che arriva su uno sfortunato rigore al quinto minuto di recupero.

Una partita che si è aperta con due gol nei primi 21', per mano dell'ex viola Vigilucci (terza rete stagionale) e della rientrante Asllani (9° gol in campionato), e che il rigore di Piemonte - in doppia cifra di reti per la prima volta dal 2016/17 - sembrava aver chiuso sul 3-1 al 73'. Oltre al già citato tiro dal dischetto allo scadere, per le rossonere l'esito è reso amaro anche dalle traverse colpite da Dubcová e Nouwen, conclusioni che avrebbero meritato una sorte migliore. Il calendario offre, però, un'immediata chance per cercare il riscatto, dal momento che il Milan sarà di scena sul campo della capolista Roma sabato 1 aprile. Forza ragazze!

LA CRONACA

Rossonere subito propositive in avvio, con personalità, e la partita si sblocca al 4': azione prolungata che termina con un cross di Árnadóttir per Vigilucci, a segno con una girata in controbalzo. Il vantaggio del Milan accende un match che vede le ospiti rispondere con un tiro al volo di Mijatović al 7' - palla fuori - e l'uscita sicura di Giuliani su Vero all'11'. Sale l'intensità anche della pioggia, ma al 21' le rossonere (nonostante una temporanea inferiorità numerica) raddoppiano con Asllani, lesta a rubare palla a Cafferata in impostazione e a battere Baldi in uscita. Il 2-0 rallenta i ritmi e tra le poche occasioni che si segnalano nel finale di prima frazione c'è una grande parata di Giuliani su Kaján al 38' e un tentativo di Piemonte, contenuta due volte in extremis dalla difesa viola al 43' e al 44'.

La ripresa parte con due cambi - Thomas per Árnadóttir e Dubcová per Adami - e un brutto infortunio per l'ex rossonera Tucceri Cimini, a cui va l'in bocca al lupo di tutto il Club. Ci prova Grimshaw al 59' e al 62' si mette in mostra Nouwen con un contropiede aperto da lei in progressione e chiuso con un colpo di testa parato da Baldi. Le due squadre si allungano, e al 69' la Fiorentina accorcia con un rigore di Vero. Il Milan risponde poco dopo con una clamorosa traversa colpita da Dubcová - tiro deviato da Tortelli - e al 73' ristabilisce le distanze con un rigore conquistato da Thomas e trasformato da Piemonte. Al 79' le rossonere sfiorano il poker con un'altra traversa, colpita da Nouwen su punizione. La beffa arriva nel finale: la Fiorentina prima accorcia con Hammarlund all'88' e poi pareggia con un altro rigore di Vero al quinto minuto di recupero. Finisce 3-3".