Milan femminile, conosciamo meglio Julie Piga, italiana di Francia

Domani la squadra femminile tornerà in campo per affrontare la Fiorentina. In attesa del match, il sito ufficiale del Milanha preparato un approfondimento su Julie Piga. Il focus: "Volto nuovo della retroguardia delle rossonere, Julie Piga ha esordito con il Milan a metà ottobre - in Coppa Italia contro l'Hellas Verona - dopo aver recuperato da un infortunio che ha rallentato il suo inserimento. La nativa di Lione, però, non ha tardato nel ritagliarsi un ruolo importante nella difesa di Mister Ganz: la coppia con Allyson Swaby si è distinta per efficacia e attenzione nelle ultime due uscite contro Como Women e Pomigliano, e la partita del prossimo fine settimana contro la Fiorentina sarà un altro test importante.

Le origini di Julie, le stesse che l'hanno poi portata a vestire la maglia della Nazionale italiana, si tracciano nel centro Italia: il padre è infatti nativo di Roccasecca, piccolo comune in provincia di Frosinone, e sin da giovanissima Piga è stata cresciuta a pane e tricolore. Uno dei ricordi più belli della sua infanzia, infatti, riguarda l'avere festeggiato per le strade della sua Lione la vittoria nella Finale dei Mondiali 2006. È stata lei stessa, tra l'altro, a facilitare i contatti a livello federale che l'hanno poi portata a entrare nel gruppo delle azzurre.

L'esperienza al Milan acquisisce maggiore importanza perché è la prima, per lei, in quell'Italia tanto desiderata. Nata a Lione il 12 gennaio del 1998, dopo aver scalato la piramide del settore giovanile dell'Olympique - esordendo anche nella massima serie a maggio 2016 con la squadra che di lì a poco avrebbe vinto la Champions League nella Finale di Reggio Emilia - Julie si mette in luce in prestito al Grenoble in Division 2, un'esperienza segnata anche da un brutto infortunio a novembre 2018.

Piga è giocatrice tenace, e riesce a riprendersi alla grande: a gennaio 2020 firma con il Fleury e si afferma a tutti gli effetti come giocatrice del massimo campionato francese. Della squadra dell'Essonne Julie diventa un perno difensivo inamovibile, saltando soltanto tre partite in tre stagioni e contribuendo a due quarti posti consecutivi delle rossonere, dietro a potenze come lo stesso Lione, PSG e Paris FC. Il suo amore per l'Italia si corona nell'estate 2023 e non soltanto per la chiamata del Milan, visto che fa parte del gruppo azzurro in preparazione al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Per una storia, quella con le rossonere e l'Italia, ancora tutta da scrivere". (acmilan.com)

