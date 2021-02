Coppa Italia Femminile, Milan beffato nel recupero dal Sassuolo

MILANO – La cronaca, fornita da acmilan.com, sito ufficiale del Milan, del match tra Sassuolo e Milan, valido per i quarti di finale di Coppa Italia Femminile e terminato 1 a 1.

Tre le novità rispetto al successo contro la Florentia: dentro Fusetti, Čonč e Rizza. Passano una manciata di secondi per vedere la prima occasione da gol, ed è del Milan: al 2′ un colpo di testa di Bergamaschi viene respinto sulla linea. Le rossonere fanno la partita ma corrono anche due grossi rischi: è super Korenčiová, al 7′ e al 37′, a impedire il vantaggio neroverde con due grandissimi interventi. La svolta del match arriva al 44′ con il quarto gol in questa Coppa Italia di Valentina Giacinti: il capitano rossonero, lanciata in profondità da Vero, non sbaglia a tu per tu col portiere avversario Lemey e firma l’1-0.

La ripresa scivola via per lo più senza grosse emozioni, anche per la pioggia e un terreno di gioco non ottimale che non facilita un alto ritmo di gioco. Il Milan sfiora il gol della sicurezza al 72′, con Grimshaw che mette fuori a portiere battuto dopo un’iniziativa costruita sull’asse Bergamaschi-Giacinti. Il Sassuolo risponde al 76′, con Tomaselli che impegna un’attenta Korenčiová, e all’82’, con Philtjens che sfiora in ripartenza l’incrocio dei pali. Ed è proprio il terzino belga a beffare il Milan nel primo minuto di recupero: sugli sviluppi di un cross il suo sinistro non lascia scampo alla numero 12 rossonera, rinviando il verdetto in chiave qualificazione.

Prossimo impegno

Il prossimo impegno in campionato sarà domenica prossima, alle 12.30, al Vismara il Milan riceverà il San Marino.

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<