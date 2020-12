MILANO – Ai microfoni di ultimouomo.com è intervenuta Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile. Ecco le sue parole: “Ci divide dalla Juventus solo un rigore. Il nostro obiettivo è consolidare il posto in Champions League, poi col tempo vedremo come andranno le cose. Al Milan siamo una grande famiglia“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<