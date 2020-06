Zampa: “Riaprire gli stadi? Il Governo non ha mai escluso nulla a priori…”

MILANO – Negli ultimi giorni è emersa un’ipotesi impensabile soltanto fino a qualche settimana fa: riaprire gli stadi al pubblico, seppur vendendo solo il 25% dei posti per tenere gli spettatori a distanza. Di quest’idea ne ha parlato, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, la sottosegretaria al Ministero della Salute, Sandra Zampa: “I dati ci confermano un calo complessivo dei contagi da coronavirus, anche sotto l’aspetto della sua aggressività. Questo però non ci deve far abbassare la guardia. Riaprire parzialmente gli stadi? Decideranno i dati. Il Governo non si è mai precluso nulla”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live