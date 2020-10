Zambrotta: “Tonali? Lui e Bennacer insieme mi intrigano…”

MILANO – Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato Gianluca Zambrotta. Queste sono state le sue dichiarazioni: “A 20 anni sembra abbia l’esperienza nel Dna, la sua maturità ti colpisce. Però ricordiamoci che arriva dal Brescia, che lottava per obiettivi diversi. Io conosco la differenza tra i campi di provincia e stadi come il Camp Nou o San Siro: se non sei abbastanza forte mentalmente rischi di pagare tutto alle prime difficoltà. Con chi lo vedo meglio? Lui e Bennacer insieme mi intrigano, senza nulla togliere a Kessie, preziosissimo per gli equilibri della squadra”. Nel frattempo la dirigenza rossonera si muove per il mercato di gennaio. Super offerta già pronta: mai più lo stesso errore >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA