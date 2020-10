Calciomercato Milan, super offerta già pronta: mai più lo stesso errore

Calciomercato Milan, scelto il primo obiettivo per la sessione invernale

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il calciomercato rossonero partito col botto (Tonali) e proseguito con numerosi colpi interessanti (Diaz e Hauge su tutti) non ha riservato la classica ciliegina sulla torta nel finale, soprattutto per quanto concerne la difesa ed il centrocampo. I tifosi rossoneri non devono disperare, sia perché la squadra per ora sta facendo benissimo, sia perché il Milan non ha alcuna intenzione di ripetere lo stesso errore (se così possiamo definirlo) nella prossima sessione invernale. La dirigenza del Diavolo avrebbe le idee chiare su quale sarà il primo obiettivo del mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com il club di via Aldo Rossi tornerà a bussare alla porta del Lille per Boubakary Soumaré. Il capo scout rossonero Geoffrey Moncada stravede per il giocatore e avrebbe convinto Maldini e Massara a fare di tutto per portarlo a Milanello. Nei giorni scorsi il Milan era arrivato ad offrire addirittura 10 milioni di euro per il prestito più 25 milioni per il riscatto. Un’operazione in stile Tonali, ma le titubanze del club transalpino e i tempi ristretti non avevano permesso alle parti di concludere l’accordo. Il Milan non vuole rischiare una beffa stile Bakayoko, dato che anche la stessa squadra di Gattuso sarebbe fortemente interessata a Soumaré.

I partenopei, però, vorrebbero rimandare l'assalto alla prossima estate, quando il calciatore arriverà ad un anno dalla scadenza, in modo da spuntare un prezzo più favorevole. Ecco perché il club meneghino vorrebbe provare a chiudere già a gennaio il grande colpo presentando una super offerta al Lille. Con l'arrivo di Soumaré, Pioli vanterebbe uno dei centrocampi più giovani e interessanti d'Europa. Sempre che si riesca a cedere Krunic, ma ci sarebbe ottimismo da questo punto di vista, dato che l'ex Empoli ha diversi estimatori.