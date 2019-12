Xhaka va all’Herta Berlino, l’agente: “Abbiamo già l’accordo”

MILANO – Granit Xhaka, centrocampista in uscita dall’Arsenal e accostato anche al Milan, andrà all’Herta Berlino. A rivelarlo è direttamente il suo agente ai microfoni di blick.ch: “Lo dico con tutta franchezza e onestà: abbiamo un accordo con l’Hertha Berlino e vorremmo andare in Germania. Abbiamo informato Raul Sanllehi e il direttore sportivo Edu Gaspar, e anche il nuovo allenatore Mikel Arteta. L’Arsenal è stato informato della volontà del giocatore. Rimangono da definire solo i termini economici dell’operazione”.