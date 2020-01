Wegerup: “Milan, Ibrahimovic sarà leader”

MILANO – Jennifer Wegerup, nota giornalista svedese, ha parlato ai microfoni di Milan Tv di Zlatan Ibrahimovic: “L’ho visto bene negli ultimi giorni, qui mi sembra più rilassato. In conferenza stampa si è comportato come avevo detto, in modo molto tranquillo e al tempo stesso determinato. Non ha fatto il grande Zlatan. Lui sa che questo sarà il suo ruolo: il leader del Milan, quindi vuole lasciare anche alle spalle le varie battute sull’essere il leone. Lui ce l’ha dentro di sé questo”.