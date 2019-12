Vilanova: “Milan e Barça si sono sempre distinti per i loro valori”

MILANO – Pau Vilanova, esponente del direttore del Barcellona, ha parlato dell’incontro fra vecchie glorie del Milan e del Barça con alcune parole riportate da TMW: “Sono molto contento di essere qui per questo evento. I due club hanno ottime relazioni, hanno amore per il calcio e per la formazione dei nuovi giovani calciatori. Anche a noi ci piaceva l’idea di esportare i nostri valori in altri paesi, come fanno i rossoneri. Milan e Barcellona si sono sempre distinti nel mondo per i loro valori. Sono sicuro che molti club saranno invidiosi di questa nostra iniziativa”.