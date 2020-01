Verso Milan-Samp: tornano Theo e Paquetà. Ballottaggio in attacco

MILANO – La sosta natalizia sta per volgere al termine e fra tre giorni il Milan tornerà in campo, nel diciottesimo turno di campionato, sfidando la Sampdoria al Meazza. Una partita in cui i rossoneri dovranno cercare di riscattare il vergognoso 5-0 subito a Bergamo, prima della pausa. Sarà anche il giorno della presentazione allo stadio di Zlatan Ibrahimovic che, però, quasi certamente non potrà scendere in campo. Lo svedese non gioca da due mesi ed ha bisogno di tempo per recuperare una buona condizione. Il suo esordio potrebbe esserci il 15 gennaio in Coppa Italia contro la Spal, oppure il 19 con l’Udinese. Per quanto riguarda la formazione anti-Samp, torneranno dal primo minuto Theo Hernandez in difesa e, probabilmente, Lucas Paquetà a centrocampo. Davanti si rinnova il ballottaggio fra Piatek e Leao.