Verso Milan-Samp: i precedenti fra Pioli e Ranieri

MILANO – Milan-Sampdoria, partita in programma lunedì pomeriggio a San Siro, sarà anche Pioli-Ranieri. Una sfida nella sfida tra due protagonisti del calcio italiano che si conoscono benissimo. Pioli, da calciatore, è stato allenato proprio dal tecnico romano ai tempi della Fiorentina. Da allenatori, invece, si sono affrontati soltanto due volte. Il totale è di un pareggio e una vittoria per Pioli quando, nella stagione 2011/2012, si impose col suo Bologna per 3-0 sull’Inter di Ranieri.