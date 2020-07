Verso Lazio-Milan – Luis Alberto attaccante contro i rossoneri

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Luis Alberto potrebbe essere schierato da attaccante in Lazio-Milan. La squadra biancoceleste è alle prese con molti dubbi di formazione, in vista della gara con i rossoneri. Tante le assenze per Simone Inzaghi, che arriva alla sfida contro Pioli con la rosa decimata. Spostare lo spagnolo in attacco potrebbe non essere un’eventualità remota, dato che ha già ricoperto quel ruolo due stagioni fa, con buonissimi risultati, per poi essere spostato a fare il regista. Di necessità bisognerà fare virtù, questo sembra essere l’Inzaghi pensiero, alla vigilia di una gara complicatissima, che potrebbe spegnere i sogni scudetto della compagine capitolina, in caso di risultato negativo.

