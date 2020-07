Verso Lazio-Milan, le probabili formazioni

MILANO – Dopo il deludente pareggio sul campo della Spal, il Milan sarà impegnato domani sera in un’altra trasferta, all’Olimpico di Roma contro la Lazio. La squadra biancoceleste dovrà fare a meno di Immobile e Caicedo, entrambi squalificati. Inzaghi sembra orientato ad avanzare Luis Alberto nel ruolo di seconda punta, alle spalle di Correa. Nel Milan mancherà Castillejo: l’esterno spagnolo sarà fermo 15 giorni, quindi salterà sicuramente anche le sfide con Juventus e Napoli. Al suo posto dovrebbe giocare Saelemaekers. Davanti Rafael Leao scalpita per partire dal primo minuto a scapito di Rebic. Ibra in panchina. Di seguito, le probabili formazioni.

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Patric, Acerbi, Bastos, Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Lukaku, Luis Alberto, Correa.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Paquetà, Calhanoglu, Rafael Leao.

