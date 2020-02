Verso il derby, Felipe Melo: “Pochi dubbi, vince l’Inter”

MILANO – Felipe Melo, ex centrocampista dell’Inter che oggi milita nel Palmeiras, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di gazzetta.it: “L’Inter quest’anno sta andando molto bene. Ha preso dei giocatori veramente importanti. Ricordo che l’anno scorso dicevo che avremmo dovuto prendere Lukaku, l’abbiamo preso e sta andando alla grande: è un grandissimo giocatore ed è l’anima di questa squadra. Ricordo il mio primo derby contro il Milan, vincemmo 1-0 con gol di Guarin. E’ stato molto importante per me, perché mi ha aiutato ad entrare subito nel cuore dei tifosi. Io sono interista sin da piccolo, da questo derby non mi aspetto altro che la vittoria”.