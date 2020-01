Verso Brescia-Milan: non ci sarà Balotelli, che intanto si sfoga sui social…

MILANO – Venerdì sera il Milan giocherà la prima trasferta del girone di ritorno, facendo visita al Brescia di Eugenio Corini che dovrà fare a meno di Mario Balotelli. Quest’ultimo si è fatto espellere ieri nella sfida con il Cagliari, dopo sette minuti dal suo ingresso in campo. Due cartellini gialli nel giro di trenta secondi, prima per un fallo e poi per aver mandato a quel paese l’arbitro. Attraverso una ‘storia’ pubblicata sul proprio profilo Instagram, l’attaccante si è sfogato per le critiche ricevute: “È incredibile come un episodio possa cambiare sempre in negativo o troppo positivo l’opinione di tutti drasticamente sull’essere e sulla professionalità di una persona. Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta non è un problema. Voi continuate a giudicarmi come volete”.