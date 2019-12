Verso Atalanta-Milan: la Dea recupera due titolari

MILANO – Recupera i pezzi l’Atalanta, in vista della sfida col Milan in programma domenica, ore 12.30, al Gewiss Stadium. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, per l’ultima gara dell’anno Gian Piero Gasperini ritrova due pedine fondamentali del suo scacchiere nerazzurro: Alejandro Gomez e Josip Ilicic. Attorno all’argentino, assente a Bologna per un problema alla coscia, c’è grande ottimismo, così come per lo sloveno che, nella giornata di ieri, ha svolto parte dell’allenamento col resto dei compagni.