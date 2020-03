Ulivieri: “Le partite vanno recuperate in fretta. Le parole di Zhang…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, si è espresso sul caos che sta avvolgendo la Serie A per l’emergenza legata al coronavirus: “Perché non si è disputata Juventus-Inter? Probabilmente ad una delle due società non andava e hanno fatto questa scelta. Per non falsare il campionato bisogna recuperate le partite il prima possibile. Le parole di Zhang? Evidentemente si è subito adeguato al modo di parlare che abbiamo in Italia. Io l’ho voluta prendere come una cosa detta da uno che non conosce bene la nostra lingua: spero sia stato un errore di traduzione”.

