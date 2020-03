Ufficiale – Walter Zenga è il nuovo allenatore del Cagliari

MILANO – La decisione era già stata presa da diverse ore e, pochi minuti fa, è arrivato l’annuncio ufficiale. Il nuovo allenatore del Cagliari è Walter Zenga. Quest’ultimo ha preso il posto dell’esonerato Maran e, come riferito dal club sardo attraverso il proprio sito internet, ha firmato un contratto di un anno e quattro mesi: “Il Cagliari Calcio comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Zenga: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2021. Ad affiancare Zenga in qualità di vice allenatore ci sarà Max Canzi”.

