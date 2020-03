UFFICIALE – Tutto il calcio inglese si ferma fino al 30 aprile

MILANO – Il calcio inglese si ferma ufficialmente fino al 30 aprile, a causa dell’emergenza Coronavirus. Coppe e campionati nazionali, quindi, riprenderanno a maggio se la situazione sanitaria lo permetterà, altrimenti ci sarà una nuova proroga. Di seguito, il comunicato pubblicato su Twitter dal profilo ufficiale della Premier League: “The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so”.

