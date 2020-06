Ufficiale – Tommasi non è più il presidente dell’Assocalciatori

MILANO – Attraverso un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito internet, l’Associazione Italiana Calciatori ha reso note le dimissioni di Damiano Tommasi, il quale ha deciso di lasciare la carica da presidente: “Damiano Tommasi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione Italiana Calciatori nel corso dell’odierna riunione del Consiglio Direttivo. L’avvocato Umberto Calcagno, vice presidente vicario, assumerà le funzioni statutarie fino alla data delle prossime elezioni. Il Direttivo ha rivolto a Tommasi i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni sottolineando l’impegno, la serietà e la dedizione con i quali ha rappresentato la categoria dei calciatori e delle calciatrici”.

