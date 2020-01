UFFICIALE – Milan, ceduto Reina all’Aston Villa

MILANO – Ora è ufficiale: Pepe Reina è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Il portiere spagnolo lascia il Milan dopo un anno e mezzo, avendo giocato appena cinque partite in campionato, e va a terminare la stagione in Inghilterra. Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito internet, il club rossonero ha dato l’annuncio ufficiale: “AC Milan comunica di aver ceduto alla società Aston Villa FC le prestazioni sportive del calciatore José Manuel Reina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020. Il Club augura a Pepe le migliori soddisfazioni personali in questa seconda parte della stagione sportiva”.