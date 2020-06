Ufficiale – Ex Milan: Pancaro lascia la panchina della Pistoiese

MILANO – Dopo una sola stagione termina l’avventura di Giuseppe Pancaro come allenatore della Pistoiese. La società toscana lo ha annunciato tramite un comunicato ufficiale: “La Us Pistoiese 1921, ringrazia mister Giuseppe Pancaro, per la stagione svolta con impegno e professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

IL SALUTO DI PANCARO – L’ex terzino rossonero, dal canto suo, ha ringraziato la Pistoiese con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Volevo salutare e ringraziare la città di Pistoia, la Società, i tifosi e tutte le persone che lavorano per la Pistoiese. Un ringraziamento speciale al mio staff e ai miei ragazzi. È stato un anno particolare che non ci ha dato la possibilità di portare a termine il lavoro, ma comunque ricco di soddisfazioni umane e professionali. Un abbraccio e sempre forza arancioni”.