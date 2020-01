Ufficiale – Eriksen è un nuovo giocatore dell’Inter

MILANO – Dopo sei anni trascorsi a Londra, con la maglia del Tottenham, Christian Eriksen è pronto per un’avventura in Italia. Il centrocampista danese è appena diventato, in maniera ufficiale, un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha dato l’annuncio tramite il proprio sito internet: “Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. A lui va l’abbraccio di tutto il popolo interista, che nell’accoglierlo con calore ed entusiasmo gli augura il meglio per la sua avventura con la maglia nerazzurra”.