Udinese, Marino: “Sembra un film apocalittico”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima della partita con la Fiorentina, Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, si è espresso su ciò che sta accadendo in Serie A: “Dobbiamo pensare al calcio, c’è una partita da giocare. Il Virus? Si pensa tra un mese o due finisca, ma siamo davvero certi che finisca in un paio di mesi questa emergenza? Mi sembra di vivere un film apocalittico. Tuttavia occorre avere fiducia nel Governo, la salute di tutti deve essere considerata come il bene supremo. Oggi cercheremo di fare una bella partita, anche se senza pubblico perdiamo il fattore campo. Giocheremo anche per tutti i tifosi che purtroppo non sono potuti venire”.

