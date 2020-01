Udinese, Lasagna: “Non meritavamo di perdere”

MILANO – Kevin Lasagna, attaccante dell’Udinese, ha trovato un altro gol a San Siro (seppur inutile) contro il Milan. Al termine della sfida, ne ha parlato ai microfoni di Dazn: “Dispiace, potevamo anche vincere. Ma dobbiamo ripartire da qui, dal ritmo e dall’intensità che abbiamo messo in campo oggi. Abbiamo giocatori molto forti, sta venendo fuori un gruppo compatto. Prima dobbiamo raggiungere la salvezza, poi eventualmente potremo pensare ad altro. San Siro? È uno stadio speciale per me, qui segno parecchio. Mi fa piacere, anche se oggi non abbiamo raccolto punti. Per quanto abbiamo creato non meritavamo di perdere”.