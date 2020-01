Torino, Mazzarri vicino all’esonero: ecco i candidati per la successione

MILANO – L’umiliazione ricevuta sabato sera nella gara con l’Atalanta, ha portato Walter Mazzarri ad un passo dall’esonero. Il tecnico del Torino ha deciso di non dimettersi nonostante lo 0-7 subito in casa e il patron Cairo gli ha concesso un’altra possibilità. Domani la squadra granata farà visita al Milan in Coppa Italia e, in caso di eliminazione, per l’allenatore toscano sarà inevitabile l’esonero. Stando a TMW, sono parecchi i nomi che stanno circolando per la sua successione: da Longo a Ballardini, passando per Prandelli, Guidolin, De Biasi e Di Biagio.