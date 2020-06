Tommasi: “Ecco perché ho lasciato l’AIC”

MILANO – Nella giornata di ieri Damiano Tommasi ha lasciato l’incarico di presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. In un’intervista concessa al Corriere dello Sport ha spiegato i motivi che lo hanno indotto alle dimissioni: “La nostra associazione ha bisogno di unione e voce univoca. Nell’ultimo periodo non è stato sempre così, visto che alcune mie dichiarazioni sono state spesso motivo di discussione e contrapposizione. L’AIC non se lo può permettere, perciò è bene che non ci siano divergenze all’interno della cabina di comando in vista dei prossimi appuntamenti”.

