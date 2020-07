Tognazzi: “Rivoluzione Milan? Sono sette anni che si parla di futuro…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Gianmarco Tognazzi, attore e tifoso rossonero, ha parlato del Milan e dell’ennesima rivoluzione che si appresta a vivere: “Mi spiace dirlo, ma il Milan ragiona da sette anni sul futuro, senza riuscire a tornare neppure in Champions League. Per ottenere grandi risultati serve continuità ed è quella che i rossoneri non stanno avendo ormai dal 2013. Inoltre, sono state fatte delle scelte sbagliate sotto molti punti di vista”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...