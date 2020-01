Todibo e il no al Milan: “Ecco perché ho scelto lo Schalke”

MILANO – All’inizio del mercato invernale sembrava ad un passo dal Milan, e invece Jean Clair Todibo ha scelto lo Schalke 04. La lunga trattativa portata avanti dal club rossonero, sia con il Barcellona che con il giocatore, non è bastata per condurre a buon fine l’affare e il giovane difensore francese, intervistato dai microfoni della Bild, ha spiegato la sua decisione di approdare nella società tedesca: “Ho scelto lo Schalke perché prima di decidere ho spesso parlato con Amine Harit, e questo mi ha influenzato parecchio. Poi a Barcellona ho ricevuto informazioni in tempo reale da Ivan Rakitic, che ha giocato nello Schalke e anche questo è stato molto importante”.