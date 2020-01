Theo, numeri da record: è il quarto difensore in Europa per reti segnate

MILANO – Numeri da record per Theo Hernandez, che con la rete messa a segno ieri contro l’Udinese si è confermato il capocannoniere del Milan. Sei gol realizzati fra campionato e Coppa Italia, per uno che di ruolo fa il difensore. Il francese sta facendo parlare di sé anche all’estero, soprattutto in Spagna, dove il quotidiano AS lo definisce il ‘pichichi di San Siro’. Insomma, a Madrid, sponda Real, si staranno forse mangiando le mani per aver fatto partire un giocatore che si sta dimostrando tra i migliori in assoluto nel suo ruolo. Non è un caso che Theo Hernandez sia il quarto difensore – a pari merito con Hakimi, Max e Criscito – ad aver segnato più gol in Europa.