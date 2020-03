Theo Hernandez l’unico a salvarsi in un mercato senza campioni…

Ibra non si discute, Theo Hernandez nemmeno. gli altri tutti. Nessuno escluso. L’unico a salvare la faccia in questa stagione è il francese arrivato in estate dal Real Madrid per volontà di Paolo Maldini. Una scelta azzeccata, purtroppo l’unica di un mercato ricco di punti di domanda, per non dire altro.

Si salva poco e niente e se non fosse arrivato Zlatan a gennaio, se non ci avesse pensato lui. Il Milan di Giampaolo prima e Pioli dopo era fuori da tutto, nella parte destra della classifica, non certo in piena zona Europa.

E’ andato tutto storto ancora una volta. Sbagliato il mercato, investiti male i soldi messi a disposizione dal fondo Elliott. Non sono bastati nemmeno i suoi 5 gol, 2 assist e una continua propensione ad attaccare, ad essere pericoloso. Questo Milan a volte ha fatto fatica a sopportare anche lui, a coprirlo a dovere.

Tanti pregi, qualche colpa in una stagione dove Theo resta il miglior acquisto possibile. Con lui ora la fascia sinistra ha un padrone non come con Ricardo Rodriguez. Il riscatto è di 20 milioni una cifra che per il 22enne di Marsiglia Ivan Gazidis non farà problemi anche perchè il suo cartellino vale già il doppio, almeno 40 milioni. Un giocatore così è merce rara…