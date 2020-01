Tesser: “Ibra garanzia per il Milan, darà fiducia ai più giovani”

MILANO – Attilio Tesser, allenatore del Pordenone secondo in classifica in Serie B, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, esprimendo un commento anche sul ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic: “Ho avuto il piacere di giocare contro il Milan di Ibra quando allenavo il Novara, mi fece subito un’impressione notevole. E’ passato un po’ di tempo ma la sua qualità e le sue motivazioni sono una garanzia per il Milan. Il suo carisma è contagioso e può dare tanta fiducia ai più giovani”.