Teotino: “Milan-Todibo? Non è facile, ma sarebbe un bel colpo”

MILANO – Il giornalista Gianfranco Teotino, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del possibile approdo di Jean Clair Todibo al Milan: “Non è facile, ma se il Milan riuscisse a prenderlo piazzerebbe un buon colpo per la difesa. Todibo sa difendere, ma è anche bravo ad impostare per far partire l’azione. Inoltre può migliorare ancora, essendo molto giovane. Sarebbe un’operazione pensata sia per il presente che per il futuro, a differenza dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic”.